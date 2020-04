Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung (06.04.2020)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Montagnachmittag zwischen 12.00 und 19.00 Uhr die Scheibe eines Hauses in der Adolf-Kolping-Straße mit einem Stein, der unterhalb des Fensters aufgefunden wurde. Die Scheibe bekam Risse, wurde jedoch nicht komplett zerstört. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell