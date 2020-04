Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weilersbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch - Zeugen gesucht (06.04.2020)

Weilersbach, Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Montag vermutlich gegen 21 Uhr gewaltsam Zutritt in ein am Waldrand gelegenes Wohnhaus in der Straße "Am Glöckenberg". Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie die Terrassentür ein, entriegelten diese und betraten das Haus. Im Inneren wurden mehrere Zimmer und Schränke durchsucht. Mit einem Fernseher im Wert von rund 1.200 Euro verließen die Täter das Objekt vermutlich über den Garten in Richtung Waldrand. Ob sich der Einbruch tatsächlich gegen 21 Uhr ereignete kann nicht eindeutig gesagt werden, eine Zeugin nahm jedoch zu dieser Zeit verdächtige Geräusche wahr. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell