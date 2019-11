Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Fahrrad sichergestellt - Polizei sucht Eigentümerin

Schwerte (ots)

Bei einem Polizeieinsatz an der Rathausstraße wegen einer hilflosen Person stellten die eingesetzten Beamten am 04.11.2019 in den späten Abendstunden ein Damenfahrrad sicher. Der Betroffene konnte nicht angeben, woher das Fahrrad stammte.

Da sich an dem Fahrrad ein aufgebrochenes Schloss befand, ist ein Diebstahl sehr wahrscheinlich. Eine entsprechende Anzeige wurde bisher nicht erstattet.

Die Eigentümerin/der Eigentümer des namenlosen, schwarzen Damenfahrrades mit Gangschaltung und Fahrradkorb wird gebeten, sich mit der Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921-3320 oder 921-0 in Verbindung zu setzen.

