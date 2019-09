Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbrüche in Schrebergartenanlage

Offenburg (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brach ein Unbekannter in zwei Gartenhäuser in der Teichstraße ein und verursachte dabei unter anderem Sachschäden. Zwischen 20 Uhr und 9 Uhr verschaffte sich der Langfinger gewaltsam Zutritt zu den sich gegenüberliegenden Objekten und entwendete zumindest in einem Fall Gartenwerkzeug und weitere Utensilien für den Gartengebrauch. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Identität des Unbekannten aufgenommen.

