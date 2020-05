Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radfahrer streift Pkw und haut ab

Koblenz (ots)

Am heutigen Donnerstag, 28.05.2020, kam es gegen 06.30 Uhr in der Winninger Straße, an der Zufahrt der Kurt-Schumacher-Brücke, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw stand, aus Richtung Koblenz-Güls kommend, als Wartepflichtiger vor der Brücke. Während er nach links schaute, vernahm er plötzlich einen Schlag an seinen Pkw und bemerkte einen Radfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung die Abfahrt der Brücke befuhr und den Pkw vorne links streifte. Am Fahrzeug wurde der vorderen Kotflügel beschädigt. Zu dem Radfahrer, der sich ohne anzuhalten entfernte, kann nur angegeben werden, dass es sich um eine dunkel gekleidete, männliche Person auf einem schwarzen Fahrrad handelte. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

