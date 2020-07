Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Dachstuhl steht in Flammen

Hüfingen (ots)

Aus bislang noch nicht bekannter Ursache ist es am Samstag zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Alemannenstraße gekommen. Um 14.10 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über das Brandgeschehen informiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren bereits offene Flammen am Dachstuhl sichtbar. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehren aus Hüfingen, Bräunlingen, Mundelfingen und Donaueschingen mit insgesamt 64 Feuerwehrkräften konnte ein Abbrennen des Gebäudes verhindert und der brennende Dachstuhl gelöscht werden. Der durch das Feuer entstandene Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 100.000 EUR. Personen kamen nicht zu Schaden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand im Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK André Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell