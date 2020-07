Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Landkreis Rottweil) - Vandalen wüten in der Neckarstraße - Zeugen gesucht

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Fall sinnloser Sachbeschädigung beschäftigte die Beamten des Polizeireviers Oberndorf in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Kurz nach Mitternacht wurden durch eine Gruppe von vier Jugendlichen in der Unterführung beim Bahnhof Scheiben eingeworfen. Im Anschluss warfen die Jugendlichen Einkaufswagen bei einem Supermarkt um und dem nicht genug beschädigten sie noch mehrere Blumentöpfe. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen in verschiedene Richtungen. Den Beamten gelang es trotzdem einen der mit einem Elektro-Scooter Flüchtenden zu stoppen und festzunehmen. Hierbei stellten sie fest, dass der 17-Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den Jugendlichen kommen mehrere Strafverfahren zu. Wer Angaben zu den drei geflüchteten und bislang unbekannten Personen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/81010 in Verbindung zu setzen (AM).

