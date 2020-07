Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Verkehrseinrichtungen beschädigt und geflüchtet

Rottweil (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Kreisstraße von Feckenhausen in Richtung Göllsdorf. Vor einer scharfen Rechtskurve kam er aus noch nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Verkehrszeichen, einem Leitpfosten und einem Baum kollidierte. Durch einen Zeugen wurde dem Fahrer eines blauen Renault Twingo mit BL-Kennzeichen aus dem Straßengraben geholfen. Erst nachdem der Twingo-Fahrer weggefahren war, erkannte der Zeuge die beschädigten Verkehrseinrichtungen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 30 bis 35 Jahre alten Mann mit Glatze gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste erheblich beschädigt sein. Neben dem namentlich bekannten Zeugen hielten sich zwei weitere Personen an der Unfallstelle auf. Diese sind für die Polizei wichtige Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Rottweil zu melden, ebenso weitere Personen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zum unfallbeschädigten Renault Twingo mit BL-Kennzeichen machen können (AM).

