Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Polizisten durch 49-Jährigen verletzt

Papenburg (ots)

Am späten Mittwochabend wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Papenburg in die Emdener Straße entsandt. Ein stark alkoholisierter Mann randalierte in seiner Wohnung und drohte seiner Familie Schläge an. Er ließ sich auch bei Eintreffen der Polizei nicht beruhigen und kam der Aufforderung, seine Wohnung zu verlassen, nicht nach. Als er zum Schutze seiner Angehörigen in Gewahrsam genommen werden sollte, setzte er sich massiv zu Wehr. Er biss einer 24-jährigen Polizistin in den Finger und verletzte sie außerdem am linken Unterarm. Ihr 39-jähriger Kollege erlitt eine Rippenprellung. Beide Beamten sind weiterhin dienstfähig. Über die Verletzungen hinaus, mussten die beiden Polizisten während des Einsatzes zahlreiche Beleidigungen über sich ergehen lassen. Der 49-Jährige verbrachte den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei Papenburg. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun gleich wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.

