Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Drei Mülleimer in Brand gesteckt; Möglingen: Einbruch in Supermarkt; Kornwestheim: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei, Unfallflucht, Motorroller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar-Aldingen: Drei Mülleimer in Brand gesteckt

Ein bislang unbekannter Täter steckte am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr drei Mülleimer in Aldingen in Brand. Zwei Mülleimer brannten an der S-Bahn-Haltestelle "Mühle", ein weiterer an der dortigen Bushaltestelle. Es entstand lediglich Sachschaden in geringer Höhe. Die Freiwillige Feuerwehr Remseck am Neckar war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort und löschte die Brände. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Möglingen: Einbruch in Supermarkt

Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen Samstag 21.15 Uhr und Montag 05.40 Uhr in einen Supermarkt in der Möglinger Robert-Bosch-Straße ein. Er warf mit einer Steinplatte und einem Stein die Glaseingangstür ein. Von den im Kassenbereich aufgestellten Zigarettenständern entfernte er mit roher Gewalt die herunter gelassenen Rollläden und entwendete mehrere Packungen Zigaretten einer bestimmten Marke. Die Höhe des Sachschadens und der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 62033, entgegen.

Kornwestheim: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00.50 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung einen auf der Kornwestheimer Jakobstraße fahrenden 16-jährigen Rollerfahrer kontrollieren. Dieser reagierte nicht auf die Anhaltesignale, sondern versuchte mit hoher Geschwindigkeit zu fliehen. Hierbei führte er mehrere verkehrswidrige Fahrmanöver durch, bis er schließlich beim Versuch, über einen hohen Bordstein auf einen Gehweg in der Solitudeallee zu fahren, stürzte. Er wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm den 16-Jährigen vorläufig fest. Er war ohne Zulassung, ohne Versicherungsschutz und ohne Führerschein unterwegs. Deshalb und wegen der wilden Fahrmanöver erwarten ihn diverse Strafanzeigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte ihn seine Mutter beim Polizeirevier Kornwestheim abholen.

Kornwestheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag zwischen 11.00 Uhr und 18.15 Uhr einen Land Rover in Kornwestheim. Das Fahrzeug stand in der Karlstraße. Der Unbekannte touchierte die linke Seite des Land Rovers und machte sich anschließend davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Motorroller gestohlen

Am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 22.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einen Peugeot-Roller in Kornwestheim entwendet. Der schwarze Roller war in der Salamanderstraße in der Nähe eines Fitnessstudios abgestellt. Der Wert des Fahrzeugs konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

