Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Einbruch in der Hauptstraße - Türe hielt Aufbruchsversuchen stand

Heidelberg (ots)

Gescheitert ist der Einbruchsversuch bislang nicht ermittelter Täter am Wochenende in der Hauptstraße/Ecke Neugasse. In der Zeit zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagnachmittag, 15 Uhr machten sich bislang Unbekannte an der Zugangstüre eines Lokals zu schaffen. Die massive Türe hielt allerdings den Hebelversuchen stand, so dass die Täter nicht in die Innenräume vordringen konnten. Eine Bedienstete, welche rein zufällig in diesem Bereich privat unterwegs war, wurde auf die Beschädigungen an der Türe aufmerksam.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Angaben zur Schadenshöhe sind momentan noch nicht möglich. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

