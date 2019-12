Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal: Einbruch in Räumlichkeiten der Kath. Kirchengemeinde

Wiedsloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen ein Fenster des Bürogebäudes der Kath. Kirchengemeinde in der Straße "Alte Hohl'" im Stadtteil Baiertal auf und verschafften sich so Zugang. Nach dem Aufbrechen weiterer Türen und dem Durchsuchen von Schränken und Behältnissen suchten die Einbrecher anschließend mit einem Tresor "das Weite". Bisherigen Angaben zufolge befand sich darin Bargeld in aktuell nicht bekannter Höhe.

Am Montagmorgen wurde der Einbruch bemerkt und sofort die Wieslocher Polizei informiert.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Beamten des Polizeireviers Wiesloch, Tel.: 06222/57090.

