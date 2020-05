Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems Diebstähle auf Campingplätzen.

Bad Ems (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Ems bittet um ihre Mithilfe. In den letzten Tagen kam es auf den umliegenden Campingplätzen in Bad Ems und Fachbach vermehrt zu Diebstählen. Dazu wurden in den meisten Fällen die Abend- und Nachtstunden genutzt. Unbekannte Täter verschafften sich dazu Zugang zu den Vorzelten der Wohnmobile. Wer konnte etwas Verdächtiges beobachten oder hat Personen festgellt die sich unberechtigter Weise auf den Campingplätzen aufhielten. Bitte teilen Sie sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Bad Ems mit. E-Mail: Pibadems.wache@polizei.rlp.de Telefon: 026039700 E-Mail: Pibadems.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

E-Mail: Pibadems.wache@polizei.rlp.de

Telefon: 026039700





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell