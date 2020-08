Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunkener Radler stürzt mehrfach

Ulm (ots)

Am Samstag wurde der Polizei ein Radler gemeldet, der auf der Haldenstraße lag. Bis zum Eintreffen der Beamten gegen 22.20 Uhr hatte der 51-jährige Mann mehrfach versucht, wieder auf sein Fahrrad aufzusteigen, nur um dann erneut zu Fall zu kommen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann deutlich über 2 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Da er bei seinem Stürzen glücklicherweise jedes Mal im Grünstreifen landete, waren seine Verletzungen gering. Nach der Blutentnahme wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

+++++++++++++++++1533020;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell