POL-UL: (UL) Niederhofen/Oberdischingen - Mähdrescher entzündet Acker

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 16.40 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Acker entlang der Kreisstraße zwischen Niederhofen und Oberdischingen ausrücken. Im Rahmen der Ernte hatte sich an einem Mähdrescher das Drehwerk überhitzt. Dadurch entzündete sich das Ackerfeld. Beim Eintreffen der Polizei stand bereits ein Teil des Feldes in Flammen. Mehrere Landwirte konnten das Feuer selbstständig zum Verlöschen bringen. Ein Sachschaden entstand nicht, da der Brand sich auf dem abgeernteten Teil des Feldes ereignete.

