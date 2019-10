Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

29-Jährige schwer, 57-Jähriger leicht verletzt

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Dienstag (15, Oktober 2019) gegen 11:15 Uhr war eine 29-Jährige aus Kerken in ihrem SsangYong auf dem Mühlenweg unterwegs. Als sie die Hülser Straße (B9) geradeaus in Richtung Saelhuysen überqueren wollte, kollidierte sie mit einem 57-Jährigen aus Kerken, der in seinem BMW Mini auf der Bundestraße in Richtung Krefeld fuhr. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen der jungen Frau, sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie verletzte sich schwer und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt und zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme bis 14 Uhr war die Hülser Straße teils nur auf einer Spur befahrbar. (cs)

