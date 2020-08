Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Fenstersturz eines Kindes

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 17.35 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einem häuslichen Unfall. Im Rahmen einer Geburtstagsfeier bauten sich die Kinder aus Matratzen eine Hüpfburg. Beim Herumtoben verlor ein 6-jähriges Kind das Gleichgewicht und stürzte aus einem geöffneten Fenster. Durch den Fall aus dem ersten Obergeschoss zog sich das Kind schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

