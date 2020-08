Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Wohnhausbrand

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 05.20 Uhr, mussten die Rettungskräfte in die Hauptstraße ausrücken. Dort stand der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Bei der Überprüfung der gemeldeten Personen wurde festgestellt, dass ein Bewohner fehlte. Im Rahmen der Brandbekämpfung öffnete die Feuerwehr die Wohnung des Vermissten. Die Wohnung war leer. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Als Brandursache wird bislang ein Blitzschlag vermutet, da Zeugen einen Knall und einen Funkenregen an der Dachleitung bemerkten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Gebäudeschaden beträgt nach einer ersten Schätzung circa 300 000 Euro.

