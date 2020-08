Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Traktor gegen Pedelec

Bei einem Unfall am Freitag verletzte sich ein Radfahrer schwer.

Ulm (ots)

Ein 51-Jähriger war gegen 15.45 Uhr mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine in der Altheimer Straße in Schemmerhofen unterwegs. Als er nach links in den Gänseberg abbog, übersah er einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 38-Jährige fuhr mit seinem Pedelec auf den Frontlader auf. Anschließend stürzte er auf die Straße. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

