POL-UL: (BC) Ertingen - Rabiate Autofahrerin

Weil eine Autofahrerin nicht auf den Parkplatz eines Badesees einfahren durfte, verletzte sie eine Aufsichtsperson. Zeugen gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz bei den Schwarzachtalseen ereignete. Eine 36 Jahre alte Security-Mitarbeiterin wies im Auftrag der Gemeinde Ertingen ankommende Badegäste ab, weil der Parkplatz komplett voll war. Das gefiel der Lenkerin eines silberfarbenen Skoda Octavia gar nicht. Sie wollte sich nicht damit abfinden und versuchte mit ihrem Pkw auf den Parkplatz zu fahren. Dabei verletzte sie die 36-Jährige leicht an einem Bein. Die Autofahrerin setzte dann zurück und entfernte sich. Gegenüber den Beamten des Polizeireviers Riedlingen gab die Security-Mitarbeiterin an, dass der Pkw ein BC-Kennzeichen hatte. Die Fahrerin sei zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen und hatte blonde Haare. Hinweise bitte an das Polizeirevier Riedlingen unter der Telefonnummer 07371/938123

