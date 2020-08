Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher werden gestört

Vermutlich ohne Beute flüchten zwei Einbrecher.

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 00.10 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Männer in eine Gaststätte in der Talstraße ein. Über ein Küchenfenster, das sie aufdrückten, gelangten sie in die Gasträume. Als sie bemerkten, dass ein Zeuge sie entdeckte, flüchteten sie unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Besitzer sind im Urlaub. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

