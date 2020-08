POL-UL: (ES) Weilheim/Teck - Kradlenker stürzt auf der Autobahn

Polizeipräsidium Ulm

Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer den mittleren von drei Fahrstreifen der A 8 in Richtung Karlsruhe. Vor ihm wechselte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker plötzlich auf die mittlere Spur. Deshalb musste der Kradlenker eine starke Bremsung einleiten und kam zu Fall. Das Kraftrad schlitterte zunächst über die Fahrbahn und prallte nach ca. 200 Metern in die Schutzplanken. Der Lenker wurde verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Der Spurwechseler setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen (07335-96260) nahm den Unfall auf und sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Der Sachschaden wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt.

