Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gammelshausen - Motorradfahrerin schwer verletzt

Ulm (ots)

Eine 16-jährige Fahranfängerin befuhr am Freitag die Landstraße von Auendorf in Richtung Gammelshausen. Gegen 17.50 Uhr kam sie in einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab. Das Motorrad überschlug sich und kam mit der Fahrerin im Straßengraben zum Liegen. Die Lenkerin zog sich schwere Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

