POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch

Unbekannte Diebe sind am Moorweg in ein unbewohntes, fast leerstehendes Wohnhaus eingestiegen. Bei dem Einbruch richteten sie an Fenstern und Türen Sachschäden an, die im vierstelligen Eurobereich liegen. Der oder die Täter müssen sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr und Donnerstagvormittag (26.10.2019), 09.50 Uhr, auf das Grundstück begeben haben. Nachdem sie in das Gebäude gelangt waren, schauten sie sich nach Diebesgut um. Aus einem Kellerraum entwendeten sie eine Akku-Bohrmaschine. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

