Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Lengerich (ots)

Auf der Schulstraße ist am Donnerstagnachmittag (24.10.2019) ein PKW mit einem Motorrad kollidiert. Dabei erlitt der 55-jährige Zweiradfahrer aus Ibbenbüren schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Autofahrer aus Lienen fuhr gegen 17.15 Uhr auf der Schulstraße in stadtauswärtige Richtung. Nach Zeugenangaben hielt er in Höhe der Feuerwache kurz an, fuhr dann jedoch unmittelbar nach links, offenbar um zu wenden. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad, das in gleicher Richtung unterwegs war. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell