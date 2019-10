Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer-Holthausen, Einbruch am Donnerstagabend

Laer (ots)

Am Donnerstagabend (24.10.2019) ist in Holthausen in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die im Gemeindebereich, insbesondere im westlichen Bereich, an der Straße Zur Wieske, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Täter brachen dort in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 22.30 Uhr an einem Einfamilienhaus ein Fenster auf und stiegen hinein. Nachdem sie in den Räumen verschiedene Schränke geöffnet und durchwühlt hatten, verließen sie das Gebäude über die Terrassentür. Was die Einbrecher mitgenommen haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Der Schaden an dem aufgebrochenen Fenster liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Polizei Steinfurt

