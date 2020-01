Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in ein Gartenhaus auf dem Karawankenweg ein. Die Täter nahmen eine Bohrmaschine und eine Säge mit.

Auf der Adalbertstraße brachen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Donnerstag, in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf der Castroper Straße auf und drangen dann in die Wohnung ein. Sie durchwühlten sämtliches Mobilar auf der Suche nach Beute. Ob sie etwas mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Bottrop

Donnerstagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Von-Braun-Straße ein. Die Täter suchten im ganzen Haus nach Wertgegenständen. Was sie mitnahmen steht abschließend noch nicht fest.

In der Nacht zu Donnerstag, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Hochstraße ein, hebelten eine Tür auf und drangen dann in den Lager- und Verkaufsraum eines Sportwarengeschäfts ein. Sie stahlen Bargeld und Sportartikel.

Dorsten

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Schule auf der Gahlener Straße ein. Sie suchten im Lehrerzimmer und Verwaltungsbüro nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

