POL-LB: Teerkolonne in Schönaich unterwegs; Polizeieinsatz in Weil im Schönbuch; Auseinandersetzung in Böblingen

Schönaich: Teerkolonne unterwegs

Wegen des Verdachts des Betruges ermittelt die Polizei derzeit gegen drei Männer im Alter von 18, 27 und 55 Jahren. Am Montagmorgen hatte sich das Trio in Schönaich gegenüber einem 55-Jährigen als professionelle Straßenarbeiter ausgegeben. Angeblich hatten sie von einer anderen Baustelle noch Material übrig. Nach Erteilung des Auftrages sollten die Arbeiter eine Hofeinfahrt sowie einen Parkplatz teeren. Als die Teerarbeiten fertig waren, verlangte das Trio 1.800 Euro. Allerdings handelte es sich um einen schotterartigen und nicht wie angenommen um einen glatten Teer. Da dies den Anforderungen des Auftraggebers nicht entsprach und er einen Betrug witterte, informierte er am Nachmittag die Polizei. Vor Ort konnten alle Beteiligten schließlich angetroffen und ihre Personalien erhoben werden. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass durch die mangelhaften Teerarbeiten vermutlich kein Sachschaden entstanden ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weil im Schönbuch: 37-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand - Polizei sucht Zeugen oder mögliche Geschädigte

Ein Mann im Alter von 37 Jahren löste am Montagmittag in der Hauptstraße in Weil im Schönbuch einen größeren Polizeieinsatz aus. Der 37-Jährige, der offenbar unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, befand sich auf einem Supermarktparkplatz. Dort soll er vor zwei Autos gesprungen sein, um die jeweiligen Fahrer am Ausparken zu hindern. Zudem würde er laut herumschreien, pöbeln und aggressiv auf Passanten zugehen. Obendrein sprang er noch auf die Hauptstraße und brachte teilweise den Verkehr zum Erliegen, da er versuchte die vorbeifahrenden Fahrzeuge anzuhalten. Laut einer Zeugin wäre es hier beinahe zu einem Unfall mit einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer gekommen. Aufgrund der Gesamtumstände meldeten sich gegen 12:00 Uhr etliche Personen bei der Polizei und teilten den Sachverhalt mit. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten daraufhin aus und trafen den 37-Jährigen, der deutlich alkoholisiert war, vor Ort an. Der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen und musste bis zum frühen Abend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen bleiben. Ob der 37-Jährige strafbare Handlungen begangen hat, ist derzeit unklar. Diesbezüglich werden Zeugen oder mögliche Geschädigte gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 zu melden.

Böblingen: Auseinandersetzung in Gaststätte

Aus noch ungeklärten Gründen sind am Montag gegen 18:00 Uhr in der Talstraße in Böblingen in einer Gaststätte zwei mutmaßlich alkoholisierte Männer verbal aneinandergeraten. Die beiden Streitenden im Alter von 28 und 36 Jahren wurden durch weitere Gäste zunächst getrennt. Gegen 19:50 Uhr entfachte der Streit erneut und der 36-Jährige soll gegen das Knie seines jüngeren Kontrahenten getreten haben. Offenbar nahm der 28-Jährige hierauf einen Bierkrug zur Hand und schlug diesen gegen den Kopf des 36-Jährigen. Der Krug ging in der Folge zu Bruch und der 36-jährige Mann erlitt eine Kopfverletzung, die zu einem späteren Zeitpunkt in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Nach der Auseinandersetzung machte sich der 28-Jährige zu Fuß aus dem Staub. Er konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung am "Unterer See" ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Der 28-Jährige blieb die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Ob sich auch der 36-Jährige wegen Körperverletzung verantworten muss, bedarf weiterer Ermittlungen.

