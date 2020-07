Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schlange noch vor Polizeikontrolle abgezischt

Hoya (ots)

Zu einem tierischen Einsatz wurden die Polizeibeamten aus Hoya am 18.07.2020 gegen 11:30 Uhr zur Emte nach Hoya gerufen. Eine junge Frau hatte es sich gerade auf der Terrasse gemütlich gemacht, als sie nur wenige Meter neben ihr eine Schlange bemerkte. Diese hatte sich im Vorgarten in der Nähe der Emte verirrt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei ist das Tier wieder in seinen gewohnten Lebensraum verschwunden. Durch ein Video, welches durch die junge Frau aufgenommen werden konnte, wurde schnell klar, dass es sich um eine Ringelnatter handelt. Auch die örtliche Tierärztin bestätigte dies. Die unter anderem in Deutschland heimische Ringelnatter ist für den Menschen ungefährlich und lebt häufig in der Nähe von Gewässern.

