Polizeidirektion Hannover

POL-H: Westschnellweg: Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 04.08.2020, ist es auf dem Westschnellweg, Bundesstraße (B) 6, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein 40-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Infolgedessen hat sich das Auto überschlagen, dabei ist der Fahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein 27-jähriger Zeuge gegen 22:20 Uhr, wie ein Pkw der Marke BMW 435j auf dem Westschnellweg in Fahrtrichtung Nord (Garbsen) unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr. In der Kurve parallel zur Straße Am Großen Garten geriet das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend rutschte der BMW die Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der 40 Jahre alte Fahrer aus Langenhagen war zunächst nicht ansprechbar. Der umgehend alarmierte Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer bei dem Unfall leichte Verletzungen davontrug. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Eine Blutentnahme wurde durch die Staatsanwaltschaft Hannover angeordnet. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme war der Westschnellweg ab der Einmündung zum Bremer Damm in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro. /nash, ahm

