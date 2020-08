Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Radfahrer nach Verkehrsunfall bei Ronnenberg-Empelde verstorben

Hannover (ots)

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Hannover teilt mit, dass der am Dienstagmorgen, 04.08.2020, in einen Verkehrsunfall nahe Ronnenberg-Empelde verwickelte Radfahrer seinen Verletzungen erlegen ist. Die Identität des Mannes konnte bisher nicht ermittelt werden.

Wie berichtet, war der Radfahrer am Dienstagmorgen gegen 08:10 Uhr auf der Bundesstraße (B) 65 in Höhe der Einmündung Nenndorfer Straße aus ungeklärter Ursache mit einem VW Caddy kollidiert. Der Radfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wo er seinen Verletzungen jedoch später erlag. /ram, boe, nash

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4670597 (04.08.2020)

