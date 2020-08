Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zwei Leichtverletzte: Illegales Autorennen und anschließende Verfolgungsfahrt enden mit Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 04.08.2020, ist es zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in der hannoverschen Innenstadt gekommen. Bei der späteren Verfolgungsfahrt hat es einen Verkehrsunfall gegeben, wobei zwei Unbeteiligte leicht verletzt worden sind. Die beiden mutmaßlichen Täter sind vorläufig festgenommen worden. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellten Polizisten gegen 20:25 Uhr an der Berliner Allee Ecke Lavesstraße in der hannoverschen Innenstadt zwei Autos fest, welche nebeneinander mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Königsstraße fuhren. Aus dem Grund nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Sie beabsichtigten eine Kontrolle durchzuführen. Ein Audi A3 mit einem 24-Jährigen als Fahrzeugführer konnte direkt angehalten werden. Der zweite Fahrzeugführer flüchtete mit einem Seat Leon weiter vor der Polizei in Richtung Oststadt. Währenddessen missachtete er mehrere rote Ampeln, sodass die Beamten ihn aus den Augen verloren.

Zeugen meldeten der Polizei daraufhin gegen 20:30 Uhr einen Verkehrsunfall an der Yorkstraße in der Oststadt. Offensichtlich kollidierte hier der flüchtende Seat Leon beim Abbiegen mit einem im Gegenverkehr wartenden Renault Twingo einer 20-Jährigen. Durch den Aufprall wurden sie und der 18-jährige Beifahrer leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Seat Leon setzte seine Fahrt dennoch fort und floh in Richtung der Eilenriede.

Bei der weiter laufenden Fahndung nach dem Seat konnte der abgestellte Wagen ohne den Fahrzeugführer durch die eingesetzten Kräfte an der Walderseestraße Höhe der Rubensstraße an der Eilenriede entdeckt werden. Aufgrund von Zeugenaussagen und anschließenden Ermittlungen konnte der 27-jährige Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde die Entnahme einer Blutprobe und die Durchsuchung der Wohnung nach Beweismitteln angeordnet.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden mutmaßlichen Täter wieder entlassen.

Zur weiteren Aufklärung der Tat bitte die Polizei nun um Zeugenhinweise. Personen, welche Angaben zu dem illegalen Fahrzeugrennen oder auch der Verfolgungsfahrt machen können werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /boe, ahm

