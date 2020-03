Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen vom 20.03.2020

Goslar (ots)

Kennzeichendiebstahl: Am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einer in der Triftstraße abgestellten Arbeitsmaschine Daimler die beiden grünen Kennzeichen GS-B 373. Das Kfz stand zur Tatzeit auf einem Firmengrundstück.

Sachbeschädigung an zwei Kraftfahrzeugen: Am Donnerstag wurden zwei auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Frankfurter Straße abgestellte Pkw durch unbekannte Täter großflächig beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden nahezu ringsherum mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. An einem Mercedes entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. An einem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Täterhinweise bitte an die Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

Verkehrsunfallflucht: Am Donnerstag in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kfz den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Seesener Hagebaumarktes abgestellten Pkw Skoda eines 53jährigen Mannes aus Goslar. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

i.A. Decker, PHK

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

