Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Transporter in Achmer aufgebrochen

Bramsche (ots)

Am Berliner Ring geriet in der Nacht zu Donnerstag ein weißer Renault Kangoo Rapid ins Visier unbekannter Täter. Der Transporter stand vor einem Wohnhaus am Straßenrand, als sich Unbekannte zwischen 23 Uhr (Mittwoch) und 07 Uhr (Donnerstag) Zutritt zum Laderaum verschafften. Sie stahlen Werkzeuge und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Bramscher Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

