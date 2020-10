Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - 16-jähriger Kradfahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Melle (ots)

Eine 68 Jahre alte Autofahrerin war am Mittwochabend auf der Buerschen Straße (L 90) in Richtung Eicken-Bruche unterwegs. Als sie gegen 18.15 Uhr nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, übersah sie das entgegenkommende Krad eines 16-Jährigen. Sie erfasste den jungen Mann, der infolge des Unfalls schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell