Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kind von Pkw erfasst und schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall in der Ansgarstraße erlitt ein 6-jähriges Mädchen am Mittwochmittag schwere Verletzungen. Ein 59 Jahre alter Autofahrer bog gegen 12.45 Uhr von der Iburger Straße in die Ansgarstraße ab. Als er sich in Höhe der dortigen Grundschule befand, lief die 6-Jährige plötzlich hinter einem wartenden Bus auf die Straße. Das Mädchen wurde von dem Auto des Mannes erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus.

