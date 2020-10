Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bike in der Krahnstraße gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am späten Mittwochnachmittag in der Krahnstraße ein E-Bike gestohlen. Der Eigentümer kettete sein schwarzes Pedelec der Marke Kalkhoff, Modell Image 3.B Move, um 17.30 Uhr gegenüber der Eisdiele an einen dortigen Fahrradbügel und konnte es eine Stunde später bereits nicht mehr auffinden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Osnabrücker Polizei unte 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

