POL-OS: Fürstenau: Polizei sucht Zeugen zu Körperverletzung

Fürstenau (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Körperverletzung, die sich am Sonntagabend in der Breslauer Straße ereignete. Ein 14-jähriger Junge wurde gegen 19 Uhr in Nähe der Einmündung zur Wardenburger Straße von einem entgegenkommenden jungen Mann offensichtlich vorsätzlich mit der Schulter angerempelt. Der Jugendliche reagierte darauf und schubste den Unbekannten von sich weg. In der Folge kam es zu einer kleinen Prügelei, bei der der 14-jährige zu Boden ging und sich eine schwere Handverletzung zuzog. Danach setzte der etwa 16 bis 19 Jahre alte Kontrahent seinen Weg in Richtung Osnabrücker Straße fort. Der junge Mann war etwa 165cm groß und hatte eine kräfte, eher dickliche Figur. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer grauen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover und einem schwarzen Basecap, das vorne und seitlich die Aufschrift "Nike" trug. Hinweise in der Sache nimmt die Fürstenauer Polizei unter 05901-961480 entgegen.

