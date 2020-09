Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Radfahrer wurde schwer verletzt

Melle (ots)

Ein 57-Jähriger bog mit seinem Audi gegen 13 Uhr von der Gesmolder Straße nach links in die Gartenstraße ab und übersah dabei eine 65 Jahre alte Radfahrerin, die in dem Moment bei grüner Ampel über den Zebrastreifen in Richtung stadtauwärts fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Mellerin vom Fahrrad, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell