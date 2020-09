Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Pedelec am Bahnhof gestohlen

Bramsche (ots)

Am Bahnhof in Bramsche (Bahnhofstraße) entwendeten Unbekannte am Dienstag ein Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Endeavour 5.B Move. Der oder die Täter machten sich zwischen 07.45 und 19.20 Uhr an den Schlössern des mattschwarzen 28-Zoll-Rades zu schaffen und nahmen das Zweirad anschließend mit. Das Diebesgut verfügt über eine Federsattelstütze und einen Trapezrahmen. Zeugen, die im Bereich Bahnhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell