Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Sachbeschädigungen in Rabber

Bad Essen (ots)

Die Polizei in Bad Essen ermittelt derzeit wegen mehrerer Sachbeschädigungen zum Nachteil der Firma Rabe in Rabber. Die erste Tat ereignete sich bereits im August, als Unbekannte ein an der Einmündung B65/Westerbruch aufgestelltes Hinweisschild der Firma mit grauer Farbe verunstalteten. Am letzten Augustwochenende haben dann möglicherweise dieselben Täter auf dem Gelände eine Werkhalle der Firma für Agrartechnik mit roter und grauer Farbe beschmiert. Die Taten Nummer drei und vier ereigneten sich zwischen dem 15. und 16.09.2020, bei denen wiederum eine Firmenhalle und erneut das an der Bundesstraße aufgestellte Hinweisschild der Firma Rabe mit oranger Farbe beschädigt wurden. Hinweise auf Personen, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten, nehmen die Beamten der Polizeistation Bad Essen unter 05472/9771721 entgegen.

