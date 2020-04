Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch - Verletzung Briefgeheimnis

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Bad Hersfeld - In der Nacht von Montag (20.04.) auf Dienstag (21.04.) versuchten Unbekannte in eine Gartenhütte in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam die Hütte zu öffnen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Wohncontainer aufgebrochen

Heringen - Zwischen Samstag (18.04.) und Dienstag (21.04.) brachen Unbekannte in einen zum Wohncontainer umgebauten Container in der Straße "Am Steinberg" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Ob die Diebe etwas gestohlen haben, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ebenso ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch unklar.

Verletzung des Briefgeheimnisses

Lispenhausen - Am Mittwoch (22.04.), zwischen 17:15 Uhr und 20:00 Uhr, haben Unbekannte in der Nordstraße ein vor einer Haustür abgestelltes Paket geöffnet und beschädigt. Die Täter rissen das Paket auf und verteilten dessen Inhalte, mehrere Kleidungstücke, im Garten. Das Paket sowie die Teile der bestellten Ware wurden beschädigt. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht genau zu beziffern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

