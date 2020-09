Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Vorsicht vor Taschendieben in Discountern

Bersenbrück (ots)

Bei der Bersenbrücker Polizei wurden in den vergangenen zwei Wochen vermehrt Anzeigen wegen Taschendiebstählen erstattet. Der oder die Täter schlugen vorwiegend in den Discountern in Ankum, Quakenbrück und Bersenbrück zu und stahlen aus den Einkaufswagen die Taschen von älteren Personen. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder macht, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690. Zudem empfiehlt die Polizei:

- Legen Sie beim Einkaufen keine Geldbörsen oben in die Einkaufstasche, den -korb oder den -wagen. - Lassen Sie Ihre Taschen nicht unbeaufsichtigt, sondern tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen am Körper.

