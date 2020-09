Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddieb festgenommen- wem gehört das Rennrad?

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen vergangener Woche einen Fahrraddieb dank einer aufmerksamen Passantin festnehmen können. Die Zeugin beobachtete gegen 02.20 Uhr, wie ein junger Mann in der Rehmstraße das Schloss eines älteren Rennrades knackte und dann mit dem Zweirad wegfuhr. Ausgestattet mit einer guten Beschreibung vom Täter und des Fahrrades machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Dieb. Etwa zehn Minuten nach dem Zeugenhinweis konnte eine Streife den 15-Jährigen mitsamt seiner Beute im Schlossgarten auffinden. Da der Jugendliche mit gepusteten 1,74 Promille stark alkoholisiert war, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Danach holte ihn seine Mutter von der Polizeiwache ab. Die Ermittler suchen nun nach dem Eigentümer des rotmetallicfarbenen Rennrades der Marke "Casati". Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3603 oder -2115.

