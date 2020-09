Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Sögeln: Baucontainer auf Parkpaltz aufgebrochen

Bramsche (ots)

Unbekannte haben am Wochenende auf dem Park-und Rastplatz an der Riester Straße zwei Baucontainer aufgebrochen. Mehrere Täter sind offenbar mit einem größeren Transportfahrzeug auf den Parkplatz gefahren, haben zwei dort abgestellte Baucontainer gewaltsam geöffnet und daraus zahlreiche Maschinen und Werkzeuge mitgenommen. Wem am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei unter 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell