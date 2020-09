Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach verdächtiger Person in Kloster Oesede gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am Sonntagnachmittag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Georgsmarienhütte und teilte mit, dass sie gegen 16.25 Uhr in der Klosterstraße eine verdächtige Person festgestellt habe. Der Unbekannte habe aus einem Gebüsch heraus Kinder beobachtet, die sich auf dem Gelände der dortigen Schule aufhielten. Zudem habe der Mann eine Kamera bei sich gehabt. Als die Zeugin den Mann angesprochen habe, sei er geflüchtet. Beschrieben wurde der Unbekannte als ca. 55 Jahre alt und 1,90m groß. Er war sehr schlank und trug beigefarbene Kleidung. Die Ermittler der Polizei in Georgsmarienhütte bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder dem Sachverhalt geben können, sich zu melden. Telefon 05401/879500.

