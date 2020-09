Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Uhrendieb ging in Haft

Bramsche (ots)

Am Sonntagnachmittag hat ein 29-jähriger Mann mit einem Stein ein Schaufenster eines Juweliergeschäftes an der Großen Straße eingeschlagen, vier teure Uhren entnommen und ist damit geflüchtet. Zeugen hatten die Aktion gegen 16 Uhr bemerkt und die Verfolgung des Bersenbrückers aufgenommen. Zwar konnten sie den Mann kurzzeitig festhalten, jedoch riss sich dieser wieder los und lief erneut weg. Pech für den Mann war allerdings, dass er bei der Rangelei mit den Zeugen ein Personaldokument verlor, so dass die Polizei schnell wusste, mit wem sie es zu tun hatte. Als im Rahmen der Fahndung auch nach einem Hinweis Ermittlungen im Krankenhaus angestellt wurden, kam man dem Täter schließlich auf die Spur und konnte diesen in der Klinik festnehmen. Drei Uhren konnte die Polizei in unmittelbarer Nähe des Mannes auffinden, die vierte hatte er bereits unmittelbar am Tatort verloren und war von den Zeugen an die Polizei übergeben worden. Der polizeilich bereits bekannte Täter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnbrück einer Haftrichterin vorgeführt, die den Mann in die Untersuchungshaft schickte.

