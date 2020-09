Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Autodiebstahl an der Bremer Straße

Bohmte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag an der Bremer Straße einen Kastenwagen gestohlen. Der weiße Renault Kangoo mit der Aufschrift des Landgasthauses Gieseke-Asshorn stand in einer Hofzufahrt des Betriebes und wird von den Tätern möglicherweise noch mit den Originalkennzeichen OS-NQ 940 benutzt. Hinweise zum Verbleib des Autos nimmt die Polizei Bohmter unter 05471/9710 entgegen.

