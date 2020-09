Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Radfahrerin wurde schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Am Freitagmorgen kam es an der Ecke Kuhweg/Schulallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Frau aus Bad Essen schwer verletzt wurde. Der Unfall passierte gegen 07.55 Uhr, als der Fahrer eines VW Polo auf dem Kuhweg fuhr und die Schulallee geradeaus in Richtung Lindenstraße überqueren wollte. Er übersah dabei die Radfahrerin, die mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Schulallee vorfahrtsberechtigt von rechts kam. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell