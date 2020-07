Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Mit Messer verletzt

Au am Rhein (ots)

Was genau am frühen Mittwochmorgen zwischen dem Gaststättenbesuch eines Mannes und seines Nachhausewegs vorgefallen ist, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der 68 Jahre alte Mann wählte gegen 3 Uhr den Notruf und berichtete den hinzugerufenen Rettungskräften und Beamten des Polizeireviers Rastatt von einem Streit, in dessen Verlauf er von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt wurde. Der unter Alkoholeinfluss stehende Verletzte wurde zur Behandlung in die Klinik nach Rastatt gebracht. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 sachdienliche Hinweise entgegen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell